Украинскую армию не могут пополнить новобранцами - СМИ

По данным журнала Economist, пополнение армии новобранцами дается Украине тяжело, так как никто не может гарантировать военным, где они будут служить, это становится «лотереей». Также ситуацию осложняет военное время.

Также журналисты указали, что власти всеми силами пытаются заполнить места, проводя рейды в спортивных залах и торговых центрах. Такие, как отмечает СМИ, становятся хорошими военнослужащими. Один из украинских офицеров отметил, что в ряды армии поступают люди старше 45 лет, которые, по его словам, даже не смогут добраться до линии столкновения.