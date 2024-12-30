Украинскую ведущую в Польше обозвали курвой и со словами «Слава Путину» выгнали из страны
Фото: [freepik.com]
Ольга Фреймут, украинская телеведущая, поделилась в своём аккаунте в Instagram (компания Meta, которой принадлежит платформа, признана в России экстремистской и запрещена) историей о том, как в Польше местный житель в резкой форме потребовал от неё покинуть страну. В качестве подтверждения она приложила видео произошедшего, которое сняла на мобильный телефон.
Фреймут рассказала о том, как она оказалась в затруднительном положении, когда ее такси застряло на выезде с парковки. В этот момент один из местных жителей, услышав, как она говорила на украинском языке, начал кричать ей лозунги: «Слава Путину!».
«Теплый» прием в Варшаве. Подбежал крупный поляк и начал кричать: «Курва, слава Путину!» — поделилась телеведущая.
К тому же, как уверяет украинка, ее якобы оскорбляли местные пожилые полячки, которые требовали незамедлительно покинуть страну.
Ранее сообщалось, что, по данным Госпогранслужбы Украины, наблюдается резкий рост количества желающих пересечь границу и покинуть страну.