Украинца арестовали в Петербурге за выкрикивание лозунгов у метро

Уроженец Украины Николай Томчук, который сейчас проживает в Ленинградской области, во время нахождения у метро «Проспект Ветеранов» в Петербурге стал выкрикивать националистический лозунг. Подробности рассказали в пресс-службе судов Петербурга 10 апреля.

Все произошло 7 апреля. По версии следствия, мужчина пропагандировал националистические организации в присутствии неопределенного круга лиц, а также дискредитировал ВС России. Сам же украинец пояснил, что был пьян, а также расстроился, что его дом в зоне спецоперации оказался разрушен, в связи с этим осужденный не понимал, что говорит.

Суд назначил Николаю Томчуку 15 суток ареста и штраф в 30 тысяч рублей. Мужчина, уточнили в пресс-службе судов, свою вину признал полностью.