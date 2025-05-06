Украинцы вместе с европейскими спонсорами пытались сорвать выступление «Хора Турецкого», которое ранее состоялось в здании Генеральной ассамблеи ООН.

Однако реализовать задуманное им не удалось, на концерте был аншлаг, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

Как сообщает РИА Новости, концерт «Хора Турецкого» собрал сотни человек, а на песнях «Бухенвальдский набат» и «День Победы» собравшиеся встали и подпевали хору.

Отчаявшиеся сорвать выступление украинцы распространили в ООН ноту, призывающую не посещать концерт группы, но и эта идея не сработала, написал в своем телеграм-канале Полянский.

Ранее сообщалось о том, что мэр Варшавы призвал ограничить социальные права украинских граждан.