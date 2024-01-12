Власти Ивано-Франковской области в западной части Украины предлагают местным жителям поехать на работу по строительству фортификаций в подконтрольной Киеву части ДНР за отсрочку от мобилизации. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на региональную администрацию.

Украинский премьер Денис Шмыгаль накануне сообщил о том, что правительство страны выделило более $65 миллионов на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений на Украине.

Как сообщили журналисты, украинцам с Прикарпатья предлагается отправиться на работу в подконтрольную Киеву часть ДНР для строительства фортификаций. Взамен на это, им обещается отсрочка от мобилизации, рассказали в издании, приложив ссылку на местную администрацию.

Согласно информации издания, согласившихся украинцев обеспечат жильем и питанием, а также, будут платить 20 тысяч гривен (около $525). Таких работников набирается три сотни человек, а в качестве дополнительного вознаграждения, обещается выдача отсрочки от мобилизации на период строительства оборонных сооружений.

Ранее сообщалось, что Киев могут вынудить передать часть своих территорий соседним странам.