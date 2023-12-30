Простых граждан Украины, решившихся в новогоднюю ночь выйти из дому на прогулку, будут задерживать правоохранители и передавать военкомам для дальнейшей отправки на передовую в зону СВО, предупредил замначальника одного из департаментов украинской полиции Серединский.

Именно так, по его словам, выглядит «идеальный план» властей страны, как заставить украинских граждан соблюдать комендантский час в новогоднюю ночь.

«Всех, кто все же решит выйти из дома, ждет сначала задержание и доставка в отдел, а потом и передача в военкомат», - сообщил Серединский в эфире телеканала ICTV.

Будут ли эти меры касаться только мужчин, или решившихся на прогулку в новогоднюю ночь женщин тоже отправят в военкомат, собеседник телеканала не уточнил.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что военные планы Киева потерпели фиаско и теперь стоит ждать плохих новостей из Украины.