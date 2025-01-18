В честь дня рождения мэра Одессы Геннадия Труханова ему преподнесли торт, украшенный изображениями книг на русском языке. Это вызвало недовольство среди украинцев, которые предложили собрать средства на наем киллера для него.

Труханов разместил в социальных сетях снимок великолепного десерта, в котором были использованы книги Михаила Жванецкого, Александра Куприна и Исаака Бабеля. Вероятно, выбор пал на этих писателей из-за их связи с Одессой, однако не все украинские жители оценили это.

В комментариях пользователи начали выражать своё недовольство в адрес чиновника, используя оскорбительные выражения. Они пожелали ему подавиться тортом и даже предложили нанять убийцу.

Кроме того, общественность была возмущена ценой кондитерского изделия, которая стала предметом гневного обсуждения. А один из фоловеров предложил радикальное решение — «пустить пулю в лоб» Труханову всем остальным подобным ему украинофобам.

Ранее сообщалось, что в Одессе коммунальщики демонтировали памятник русскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому, который находился у здания Одесской киностудии.