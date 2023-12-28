Украинцы атаковали Брянскую область: поврежден дом

Украинские военные обстреляли Брянскую область вечером четверга, 28 декабря. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что под украинскую атаку попало село Сопычи, что в Погарском районе. К счастью, среди мирных граждан никто не пострадал.

Но есть разрушения – выяснилось, что поврежден один дом, степени разрушения не уточняются на данный момент. На месте работают профильные ведомства.