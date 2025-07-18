Украинцы начали использовать поддельные паспорта для въезда в Россию

С целью проникновения на территорию России граждане Украины приобретают паспорта у эмигрировавших россиян, заменяют фотографии и предъявляют их на границе. По сведениям источников, пограничная служба усилила меры контроля.

Схема реализации проста: либо напрямую договариваются с покинувшими страну, либо приобретают документы в теневом сегменте интернета. Стоимость варьируется от 100 до 200 тыс. руб. В качестве альтернативы — кража российских документов.

Ввиду менее тщательной проверки внутренних паспортов,подмена фотографии могла остаться незамеченной. Это позволяло украинцам находиться в России до момента обнаружения обмана при проверке документов.

Дополнительной сложностью является задержка внесения информации о потерянных или украденных паспортах релокантов в соответствующие базы данных, что усложняет их идентификацию.

В связи с этим, как сообщил телеграм-канал Mash, пограничникам предписано уделять повышенное внимание проверке внутренних паспортов РФ, особенно при пересечении сухопутных границ, например, с Грузией и Казахстаном, для предотвращения несанкционированного въезда в страну.

Ранее сообщалось, что Путин ужесточил правила для ложно отказавшихся от украинского гражданства.