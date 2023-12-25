В Киеве и ряде других городов Украины последние несколько дней происходит самый настоящий бум на кнопочные телефоны, в которых отсутствуют опции получения электронных уведомлений.

Как сообщается в украинском сегменте соцсетей, это связано исключительно с анонсированной украинской властью рассылкой электронных повесток гражданам страны, с целью отправки их на фронт.

Средняя цена за старый кнопочный телефон марки Nokia или Eriksson варьируются в районе 1 тыс гривен (около 2,5 тыс рублей), однако цены с каждым днем растут.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что решение киевского режима в разы усилить мобилизацию мирного населения страны для принудительной отправки на фронт неминуемо спровоцирует гражданскую войну.