Украинцы начали массово вывозить детей из страны из-за рисков ужесточения мобилизации

На Украине стали заниматься организацией вывоза детей младше 18 лет из страны под видом туров в Словакию и другие европейские страны. Об этом заявила доцент Киевской школы экономики Ольгу Купец в беседе с изданием «Страна.ua».

На Украине законы о мобилизации приобретают все более жесткий характер. Очередную инициативу о призыве рассматривают в Верховной Раде. Она предполагает, что юноши до 17 лет буду обязаны самостоятельно становиться на учет в военкомате или дистанционно по электронным ресурсам. На этом фоне из страны в очередной раз стали уезжать украинцы, но на сей раз массовый отток заметили среди детей.

Как объяснила Ольга Купец, молодых людей до 18 лет начали вывозить их страны автобусами под видом туров в Словакию. Ситуацию заметили на западе Украины.

«И это не с родителями, а сами дети выезжают. Это организовано как туры ребят. Они выезжают не ради обучения, а, скорее, чтобы спастись от мобилизации», — заявила собеседница.

Также Купец отметила, что известно немало случаев, что матери вывозят детей в Европу самостоятельно, а после возвращаются на Украину. Сами юные беглецы успешно приживаются в новых странах и обучаются в школах.

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