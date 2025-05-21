Украинцы начали продавать личные вещи российских бойцов СВО в интернете

В социальных сетях и на международных торговых интернет-площадках наблюдается увеличенный поток объявлений о продаже личных вещей российских бойцов, участвовавших в специальной военной операции (СВО) на Украине, выяснила «Лента.ру».

Среди «лотов» оказались шевроны с фамилиями и инициалами российских военнослужащих, предметы с символикой Черноморского флота, а также гражданская и военная атрибутика.

Так, одним из примеров такого объявления является информация о продаже срезанной с солдата ВС РФ нашивки с символикой крейсера «Москва», который затонул в апреле 2022 года в Черном море. Этот лот предлагается купить за $300 (28 тыс. руб).

Также в наличии есть гигиенический набор с надписью «собственность солдата (матроса) продаже не подлежит». Его можно приобрести за $170 (почти 14 тыс. руб). У этого же продавца можно приобрести и бронзовый православный крест с распятием стоимостью около $175.

Как выяснило издание, подобные товары продают в основном участники группировок, связанных с украинскими войсками, которые в ходе боев захватывали трофеи, в том числе гражданские вещи и военную атрибутику.

Кроме того, на иностранных интернет-площадках также можно найти объявления о продаже частей российского бомбардировщика Су-34, который, по всей видимости, был сбит в зоне проведения спецоперации.

Одним из популярных лотов является небольшой фрагмент обшивки или корпуса самолета, помещенный в рамку со стеклом. Стоимость таких эксклюзивных частей составляет от $200 до $300 (примерно 16-24 тыс. руб.).

Помимо частей Су-34, в продаже также есть фрагменты российских дронов-камикадзе типа «Герань», цена которых варьируется от $35 до 800 и выше в зависимости от размера и уникальности.

Военный эксперт Олег Глазунов объяснил, что спрос на такие предметы обусловлен интересом коллекционеров и людей, ищущих уникальные раритеты. Однако он предупредил, что торговля такими трофеями может нести уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что жители Украины активно продают на онлайн-барахолках методички и учебные пособия НАТО.