Жители Украины распродают на онлайн барахолках методички НАТО

Жители Украины активно продают на онлайн барахолках методички и учебные пособия НАТО, подготовленные для украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в Сети представлены начальное пособие "Деятельность механизированных подразделений с учетом стандартов НАТО", "Методические рекомендации по планированию и организации боя по стандартам НАТО", "Индивидуальная физическая подготовка военнослужащих по стандартам НАТО" и др.

Во многих пособиях используется символика и условные обозначения Североатлантического альянса. В книгах рассматривается исторический аспект и примеры на основании деятельности американской армии и армии стран НАТО. Все темы рассматриваются на примерах западного вооружения и техники. Некоторые термины указаны на английском языке с переводом на украинский.

Также есть объявления о продаже оригинальных изданий на английском языке.

Ранее сообщалось о том, что на Западе заявили о кризисе уязвимости НАТО из-за устаревшей стратегии.