Украинцы нанесли очередной удар по Белгородской области

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном канале в социальных сетях в среду, 13 марта. По его словам, украинские военные нанесли удар по селу Тишанка, что в Волоконовском районе. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Но есть небольшие повреждения: так, в одном частном доме повреждения получила хозяйственная постройка. На месте работают оперативные службы, подомовой обход продолжаются. Напомним, ранее мы рассказали о том, что российские военные сообщили о прорыве сразу на нескольких участках фронта в Запорожской области. Подробности в материале.