Украинцы нанесли удар по Донецку ракетами из РСЗО

Украинские войска во время ежедневных обстрелов территории ДНР в пятницу, 15 декабря, нанесли удар по Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Известно, что обстреляли украинцы пока из неустановленного места Будденовский район Донецка после половины девятого вечера. Для удара ВСУ использовали РСЗО, сообщает представительство.

Тип РСЗО пока еще не установлен, но было выпущено две ракеты. Официальной информации о том, есть ли какие-либо разрушения или повреждения, а также пострадавшие, пока не опубликовано.