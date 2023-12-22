Беженцы из Украины, поселившиеся в Германии, не хотят возвращаться домой, чтобы не попасть на фронт. Об этом сообщает РИА Новости .

Один из беженцев по имени Александр рассказал немецкому изданию, что все то время, что жил в Германии, рассчитывал вернуться домой на Украину. Но теперь мужчина думает, что это невозможно. Он уверен, что армии не нужны люди, которые не хотят сражаться. Другой украинец прямо сказал, что станет пушечным мясом, как только вернется домой. При этом он подчеркнул, что еще одна смерть никак не поможет стране.

Руди Фридрих, являющийся директором ассоциации Connection e.V., заявил, что Украина давно нарушила признанное право людей отказываться от воинской службы из-за своих соображений. По его словам, теперь за отказ добровольно пойти в армию украинцев ждет насильная отправка или на фронт, или в тюрьму.