Украинцы обстреляли Белгородскую область: снаряд разорвался перед авто на трассе

Украинцы вечером пятницы, 16 февраля, обстреляли Белгородскую область. Об этом в своем официальном канале сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, снаряды упали на окраины сел Безымено и Глотово, что в Грайворонском горокруге Белгородской области. При этом, один из снарядов, как стало известно, приземлился прямо перед машиной на трассе – как итог, у автомобиля оказалось выбито лобовое стекло, а в результате взрыва пострадал водитель.

Мужчина получил контузию, его сразу же на машине «скорой» доставили в больницу, где окажут квалифицированную медпомощь.

Повреждения получила и линия электропередачи, сейчас без света находятся абоненты села Безымено. Восстановление начнется после всех согласований с Минобороны России.