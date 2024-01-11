Украинцы обстреляли Донецк ракетами: пострадали пять человек

Глава Республики рассказал подробности случившегося: украинцы нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка из РСЗО калибра 122 мм. Массированный огонь велся продолжительное время, в результате чего пострадали сразу несколько человек: две женщины находятся в среднем состоянии, двое мужчин – водитель маршрутки и мужчина 1972 года рождения – в тяжелом состоянии, еще один пострадавший мужчина 1985 года рождения – в среднем состоянии в больницы.

При этом, помимо пострадавших, было зафиксировано и несколько разрушений, в том числе на разных адресах возникли три пожара. Их удалось оперативно ликвидировать. Общий ущерб в Куйбышевском районе Донецка и Горловки составил 11 домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры (среди них и котельные, и детские сады, и школа) – все они получили значительные повреждения.