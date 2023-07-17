Украинцы обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Днем понедельника, 17 июля, украинцы нанесли удары по городу Донецк. Об этом сообщили в официальном представительстве ДНР в СЦКК в своем канале .

Стало известно, что удар по Куйбышевскому району города украинские военные наносили из населенного пункта под названием Карловка, выпустив не меньше пяти снарядов калибра 155 мм.

Из Галицыновки украинцам удалось обстрелять еще два района Донецка – Куйбышевский и Кировский, по ним было выпущено шесть снарядов такого же калибра. Напомним, что такой калибр активно используется странами НАТО.

Ранее мы рассказали, что украинские беженцы пожаловались на жилищные условия в Великобритании. Подробности читайте в материале.