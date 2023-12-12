Украинцы обстреляли Горловку: повреждено здание онкодиспансера, есть раненый

Украинцы нанесли удар по Горловке вечером вторника, 12 декабря. Об этом сообщили в официальном канале представительства ДНР в СЦКК.

Уточняется, что в результате украинского обстрела повреждено оказалось здание онкодиспансера в Горловке. Также ранения получил мирный гражданин 1986 года рождения, который оказался в Центрально-Городском районе города, а если конкретно – на улице Свердлова.

Известно, что обстреливали Горловку украинцы с 17:40 до 20 часов. По городу были выпущены четыре снаряда 152 мм калибра.