Украинцы обстреляли Корсунь из РСЗО

Вечером в пятницу, 29 сентября, ВСУ нанесли удар по населенному пункту с названием Корсунь, что в ДНР. Об этом сообщает официальное представительство региона в СЦКК.

Известно, что стреляли украинские военные из населенного пункта по названием Новгородское. По Корсуни было выпущено не меньше двух ракет из РСЗО.

Также на данный момент тип РСЗО установлен не был, как и данные о последствиях, пострадавших. Информация уточняется. Ранее ВСУ также произвели обстрел разных районов Донецка и Белгородской области.