Украинцы обстреляли поселок в Белгородской области из РСЗО

Украинцы обстреляли поселок Уразово в Белкогородской области. Об этом сообщает РИА Новости .

Украинские войска открыли огонь из установки «Град» по поселку. Последствия обстрела – 20 поврежденных жилых домов. По предварительной информации, поступившей от губернатора региона, в результате происшествия никто не пострадал. По словам Гладкова, на месте происшествия работают сотрудники спецслужб, а также сотрудники аварийных организаций. Ведется подомовой обход территории.

Сообщается, что подвергшийся обстрелу поселок находится в пяти километрах от границы с Украиной.