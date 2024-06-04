Украинцы обстреляли село в Белгородской области: повреждено кладбище

Украинские военные обстреляли село Старый Хутор, что в Валуйском округе Белгородской области. Об этом стало известно вечером вторника, 4 июня.

Как в своем официальном канале рассказывает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, никто из мирных граждан в результате украинской атаки не пострадал. Но есть повреждения у нескольких объектов, уточняют власти.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на территории частного дома осколки повредили гараж и машину внутри, а также на кладбище оказались поврежденными два памятника. На месте продолжают работать оперативные службы, информация уточняется.