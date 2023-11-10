Украинцы обстреляли село в Курской области: произошел пожар на территории предприятия
Фото: [©Пресс-служба губернатора Курской области/РИА Новости]
Днем в пятницу, 10 ноября, украинцы нанесли удар по нескольким регионам России. Вновь под обстрелом оказалась и Курская область.
Подробности в своем официальном канале привел губернатор Роман Старовойт. По его словам, под удар попало село Козинка – повреждения получили крыши, двери с окнами в двух многоквартирных домах, хозпостройка и две машины. Собственникам помогут восстановить имущество.
Снаряд попал и в здание на территории предприятия, там загорелась крыша. Пожарные едут к месту ЧП.