Украинцы обстреляли село в Курской области: произошел пожар на территории предприятия

Днем в пятницу, 10 ноября, украинцы нанесли удар по нескольким регионам России. Вновь под обстрелом оказалась и Курская область.

Подробности в своем официальном канале привел губернатор Роман Старовойт. По его словам, под удар попало село Козинка – повреждения получили крыши, двери с окнами в двух многоквартирных домах, хозпостройка и две машины. Собственникам помогут восстановить имущество.

Снаряд попал и в здание на территории предприятия, там загорелась крыша. Пожарные едут к месту ЧП.