По информации телеканала France 3, ссылающегося на документ министерства обороны, французское правительство планирует предоставить Украине новый комплексный пакет военной помощи до конца текущего года.

В состав планируемых поставок входит значительное количество тяжелой техники: 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, 128 бронетранспортеров VAB и 24 единицы легкой бронетехники. Кроме того, пакет включает противотанковые ракетные комплексы, грузовые автомобили, радиолокационные системы и различное военное снаряжение.

Этот шаг Франции демонстрирует продолжение курса на поддержку украинских вооруженных сил в текущем конфликте. Однако подобные действия вызывают критику со стороны российского руководства, которое неоднократно заявляло, что такая помощь лишь затягивает военные действия и повышает риск расширения конфликта.

Москва выражает обеспокоенность тем, что подобные поставки вооружений могут привести к эскалации напряженности и потенциально спровоцировать более масштабное противостояние между Россией и странами НАТО.

Несмотря на это, западные страны, включая Францию, продолжают оказывать военную поддержку Украине, рассматривая это как необходимую меру в сложившейся геополитической ситуации.

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