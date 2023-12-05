Украинцы убили мирного жителя Горловки

Он уточнил, что ВСУ нанесли удар по поселку шахты «Кочегарка», что в центральном районе Горловки, в результате этого был найден мертвым местный мирный житель. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее представительства ДНР сообщало о семи обстрелах Горловки украинскими военными. Они применяли и кассетные снаряды 155 мм калибра.