Украинцы вновь нанесли удар по Горловке и Донецку: есть пострадавший

Днем в среду, 8 ноября, ВСУ нанесли удар по ДНР – под обстрел попала Горловка и Донецк. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем канале.

Украинские военные находились в пункте Карловка, когда вели обстрел Киевского района Донецка снарядами 155 мм (натовского) калибра. На данный момент о пострадавших в Донецке не сообщается.

Под украинский удар попала и Горловка – в этот момент на улице Макара Мазая находился пожилой мужчина, который получил травмы и был госпитализирован.

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