Украинцы вновь нанесли удар по Макеевке и Донецку

Украинские войска продолжают ежедневно обстреливать территории ДНР. О том, что произошло 28 октября, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК в субботу.

Так, по официальным данным, по трем населенным пунктам было выпущено больше 20 снарядов. Из Архангельского украинцы направили четыре снаряд 155 мм калибра по Черногвардейскому району Макеевки, а также такое же количество снарядов и по Ясиноватому району.

По Куйбышевскому району Донецка три снаряда натовского 155 мм калибра выпустили из населенного пункта под названием Карловка. Подробности о разрушениях или пострадавших пока не сообщаются.