В украинских СМИ разразился скандал из-за освобождения водителя Анджелины Джоли, которая накануне посетила оккупированный ВСУ Херсон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Как сообщили источники агентства, инцидент вызвал бурю негодования среди населения, которое вновь столкнулось с вопиющим проявлением социальной несправедливости. Не имеет значения, заплатила ли Джоли установленную сумму в несколько тысяч долларов или же ей хватило лишь ее влияния.

«Факт остался фактом, годного к военной службе гражданина Украины освободили из ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы — прим. ред.)», — сказал собеседник агентства.

В этот период в интернете продолжают распространяться видеозаписи, на которых запечатлена принудительная мобилизация простых украинцев, отметил он.

«Раз уж Джоли такая «гуманитарщица» и сторонник прав человека — пускай вступится и за них. Хотя, если откупать каждого, то на это уйдет весь гонорар за поездку на Украину», — добавил собеседник.

Ранее стало известно, что украинцы протестуют против действий ТЦК и силовой мобилизации.