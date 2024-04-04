Украинцы выпустили беспилотники по Курску: все три уничтожены

После 21 часа вечера четверга, 4 апреля, в Курской области работала система ПВО. По словам губернатора региона Романа Старовойта, в небе над Курском были сбиты три воздушные цели.

Об этом Старовойт написал в своем канале в социальных сетях в четверг. Уточняется, что системы ПВО сбили три вражеских беспилотника, один из них попал в жилой дом, который расположен в одном из СНТ. В Курске, тем временем, загорелись два частных дома.

К счастью, среди граждан никто не пострадал, не зафиксировано и смертей, но более точная информация уточняется. На месте работают оперативные службы. Также ранее Старовойт предупреждал граждан не подходить близко к обломкам беспилотников, так как это может быть опасно.