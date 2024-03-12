Украинцы выпустили кассетные снаряды по Донецку

Украинцы продолжают обстреливать российские территории. Во вторник, 12 марта, удар приняли на себя не только приграничные Белгородская и Курская области, но и, к сожалению, традиционно – Донецк. Подробности сообщили в официальном канале представительства ДНР в СЦКК в социальных сетях.

Так, обстрел случился ближе к 20 часам вторника, украинцы на момент нанесения удара находились в населенном пункте под названием Кураховка, а атакован был Петровский район города Донецк. По данным представительства ДНР, ВСУ выпустили два снаряда калибра 155 мм (кассетные).

Ранее Петровский район Донецка во вторник уже попадал под украинский обстрел – удары, традиционно, наносились из «натовской» артиллерии. Расположен этот район на западе Донецка, формально, это является одной из самых отдаленных частей города. На данный момент о пострадавших не сообщается.