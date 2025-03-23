Украинцы начали требовать от властей объяснений в целесообразности проведения операции ВСУ в Курской области, которая оказалась провальной.

По мнению пехотинца Алексей Дешевого, украинской армии вообще не нужно было начинать эту операцию сообщает Reuters.

Отступление ВСУ из Суджи вызвало вопросы и еще больше углубило общественный раскол на Украине. Граждане засомневались в выгоде от вторжения.

Освобождение оккупированных ВСУ территорий дал России возможность устранить козырь, который Киев хотел использовать на переговорах.

Ранее сообщалось о том, что за сутки ВС РФ уничтожили шесть украинских бригад в приграничье.