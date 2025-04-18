Украину обвинили в попытках вмешаться во внутренние дела РФ и Индонезии
Посол Толченов: Киев пытался вмешаться во внутренние дела России и Индонезии
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Посол России в Индонезии Сергей Толченов в эфире RT International заявил, что Украина предприняла попытку вмешаться во внутренние дела РФ и индонезийского государства.
У журналистов из Индонезии начались проблемы, когда они отправились в пресс-тур в новые регионы России. Профессор и корреспонденты выезжали от индонезийского бюро RT, например, в Запорожье.
После посещения статью одного из сотрудников неожиданно удалили с сайта гостелерадиокомпании RRI, якобы за посещение запрещенных территорий. Здесь нашли украинский след: поддерживающий Киев журналист нажаловался на команду, проделавшую большую работу на Донбассе.
Посол Сергей Толченов считает, что ситуация говорит о попытке Киева вмешаться в дела Москвы, во внутренние процессы РФ и Индонезии в целом.
«Позиция Министерства иностранных дел другого государства в отношении такой поездки — она фактически может рассматриваться как вмешательство в наши внутренние дела», — заявил он.
Ранее сообщалось, что РЭО и РУДН стали партнерами в рамках экологической конференции.