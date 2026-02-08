Украли лицо: ИИ превратил петербургскую модель в бесплатного цифрового раба

Петербургская модель Ксения Федорова столкнулась с новой цифровой реальностью, где личный образ может быть использован без ведома его владельца. Женщина обнаружила, что ее лицо стало основой для изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, в карточке товара на одном из популярных маркетплейсов.

Как сообщает «МК в Питере», модель наткнулась на эти картинки случайно, просматривая архив своих профессиональных работ. Среди них оказались сгенерированные ИИ изображения, которые, однако, обладали узнаваемыми чертами ее внешности. Особую остроту ситуации придавало то, что речь шла о бренде, с которым Федорова ранее сотрудничала на легальной основе.

«Конечно же я была огорчена, особенно от того, что это бренд, с которым я сотрудничаю. Но благодаря тому, что я на связи с продюсерами, уже утром ИИ-генерации убрали из карточки товара и извинились передо мной», — отметила она.

Федорова, имеющая более семи лет опыта в сфере, считает такое использование ее образа абсолютно недопустимым. Публикация истории в социальных сетях вызвала волну поддержки от коллег и привлекла внимание юристов. Специалисты указали на статью 152.1 Гражданского кодекса РФ о защите изображения гражданина, посоветовав в аналогичных случаях немедленно фиксировать все доказательства для возможного судебного разбирательства.

Ранее сообщалось, что в России тестируют нейросети для оценки спортсменов.