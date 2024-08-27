Укравшего рекордный 1 млрд руб. из банковских ячеек будут судить в Петербурге

Гражданин России и Молдавии Артур Барбынца предстанет перед Петроградским судом Санкт-Петербурга за кражу рекордного 1 млрд руб. из банковских ячеек, сообщила Lenta.ru.

Согласно информации следствия, в марте 2024 года вор использовал считывающие приспособления в банковском хранилище, с помощью которых смог открыть восемь сейфовых ячеек. Затем в течение трех дней он выносил из них деньги и ювелирные изделия.

Общая стоимость украденного составила около 1 млрд руб., это рекорд для кражи ценностей и денег из банковских ячеек, отметили в прокуратуре.

Вора задержали через несколько дней в Сочи, а часть похищенного полицейские нашли в съемной квартире соучастников Барбынца в Подмосковье. Теперь правоохранители ищут сообщников «кражи века», которые изготовили универсальный ключ для открытия ячеек.

Ранее сообщалось, что женщина с судимостью попыталась украсть несколько дезодорантов из магазинов в Подмосковье.