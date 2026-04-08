«Укусы по всему телу»: трехлетняя девочка ушла из детсада в парк и попала в лапы бродячих собак

Кошмар разыгрался в селе Черный Яр. Трехлетняя малышка ушла из детского сада одна — через незапертую калитку. Ребенок направился в парк, где на неё набросились бродячие собаки. Животные искусали девочку, оставив рваные раны по всему телу. Сейчас она в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал RT.

Как такое могло произойти? Детсад — место, где за детьми должны следить в первую очередь. Но калитка оказалась открытой, а взрослые, видимо, отвлеклись. Трехлетняя кроха вышла на улицу, и никто её не остановил. Несколько минут — и она уже в парке, где ее поджидала свора бездомных псов.

Очевидцы, услышавшие крики, отогнали животных. Малышку срочно доставили в медучреждение. Врачи диагностировали множественные укушенные раны. Жизни девочки ничего не угрожает, но психологическая травма останется навсегда.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь предстоит выяснить, почему калитка была не заперта, почему персонал не уследил за ребёнком, и кто ответит за то, что собаки свободно гуляют по парку.

