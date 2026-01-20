Уличному любимчику Наро-Фоминска срочно ищут «хирурга» по металлу

В Наро-Фоминске Московской области развернулась необычная поисковая операция мастера, способного починить важный международный символ дружбы. Как пишет REGIONS , речь про скульптуру бобра, отсылающую к белорусскому городу-побратиму Бобруйску.

Скульптура, являющаяся символом дружбы с белорусским городом-побратимом Бобруйском, пришла в аварийное состояние: у фигуры отвалилась нога, а корпус покрылся ржавчиной. Любимчик местных жителей буквально «рассыпается на глазах».

Практическая проблема выходит за рамки простого ремонта. Как отмечают местные жители, нужен не рядовой сварщик, а квалифицированный реставратор по металлу, способный не только приварить конечность, но и провести полную антикоррозийную обработку.

Ситуация обострилась на фоне недавнего масштабного благоустройства сквера на улице Калинина, где были обновлены практически все элементы, кроме самого узнаваемого — скамейки с бобром.

Официальный ответ администрации говорит о готовности к реставрации демонстрирует важность оперативной реакции на запросы сообщества. Власти округа нашли подрядчика, но работы отложены до наступления устойчивой теплой погоды, что ставит вопрос о долговечности уличных арт-объектов.

«Реставраторы начнут работы по восстановлению скульптуры, как только установится устойчивая теплая погода, благоприятная для проведения реставрационных мероприятий», — уточнили в администрации.

Наро-Фоминск и Бобруйск официально стали городами-побратимами в 2005 году. В основе этого союза лежит общая героическая история времен Великой Отечественной войны, активный культурный обмен и тесные экономические связи. Главным же визуальным подтверждением этой дружбы стала установка в Наро-Фоминске знаменитой скульптуры бобра — неофициального символа Бобруйска, который олицетворяет трудолюбие и добрососедство.

