Уличные бои и тихий саботаж: чем ответили иранцы на обнищание

Волна народного недовольства, вызванная экономическим кризисом, привела к массовым протестам в десятках иранских городов. По данным правозащитных организаций, акции сопровождаются жертвами и массовыми задержаниями, сообщает Взгляд.

За последние десять дней акции протеста охватили не менее 92 городов во всех 27 провинциях Ирана. Об этом сообщает агентство новостей правозащитных организаций HRANA. По его информации, протестные выступления прошли как минимум в 285 локациях.

Согласно отчету HRANA, в ходе событий погибло не менее 36 человек, включая 34 протестующих и двух сотрудников силовых структур. Число задержанных оценивается не менее чем в 2076 человек.

Основной причиной массовых выступлений аналитики агентства называют длительное экономическое давление, достигшее критической точки. Ситуацию усугубляет непрерывный рост обменных курсов, хроническая нестабильность рынка и устойчивое снижение покупательной способности населения.

Социальными последствиями кризиса стали повсеместное закрытие или сокращение деятельности предприятий, а также растущие трудности для малого бизнеса. Это привело к расширению протестного движения, которое теперь включает уличные демонстрации, забастовки владельцев магазинов и студенческие акции в университетах.

