Улица-мем возле подмосковной Рузы насмешила жителей

В Рузском городском округе Подмосковья пользователи соцсетей обнаружили улицу с нестандартным названием «Эволюционный тупик». REGIONS выяснил , как появилась улица, подарившая жителям десяток новых шуток в соцсетях.

Объект расположен на территории садового некоммерческого товарищества «Радуга» и уже вызвал оживленное обсуждение среди местных жителей. По словам учителя-словесника Елены Сазоновой, такое наименование вряд ли является официальным, поскольку реестры улиц формируются с учетом строгих нормативных требований.

Представители онлайн-картографических сервисов подтвердили: любой пользователь может предложить название для безымянного объекта через специальную заявку, которая после модерации появляется на публичной карте.

Это не первый случай креативного подхода к наименованию улиц в Подмосковье. Ранее в Воскресенске одна из улиц в СНТ получила название в честь персонажа «Звездных войн» Дарта Вейдера. Подобные народные топонимы обычно возникают именно на территориях садовых товариществ, где не действуют строгие правила наименования, обязательные для городских улиц.

Для владельцев участков в таких СНТ важно понимать, что эти названия носят неофициальный характер и не могут использоваться в юридических документах, включая договоры купли-продажи, паспорта или банковские реквизиты.

