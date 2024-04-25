Ивлеева не приехала на заседание суда в Москве, где рассматривают ее дело о дискредитации ВС РФ

В Тверском суде Москвы проходит заседание по делу блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой по делу о дискредитации российской армии, сообщил канал «Осторожно, Москва».

Сама Ивлеева в суд не явилась. На заседании ее сторону представляет адвокат Калой Ахильгов.

О том, что на блогера был составлен протокол о дискредитации ВС РФ, стало известно 16 апреля. Поводом могли послужить ее ранние публикации в социальных сетях после начала специальной военной операции России на Украине. Девушка опубликовала изображение с черным квадратом и голубем мира, но после скандала с «голой вечеринкой» удалила его. Спустя некоторое время публикация вновь отобразилась в ленте.

По статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) Ивлеевой грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В конце декабря Ивлеева стала участницей скандала, связанного с «голой вечеринкой». В одном из московских баров телеведущая организовала мероприятие, гости которого были одеты в специфические наряды — многие части их тела были оголены. Среди участников вечеринки были замечены Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, певица Анна Асти.

Как сообщал Shot, в конце декабря Ивлееву также начали проверять налоговые органы на предмет неуплаты налогов. Источник отмечал, что блогер могла использовать упрощенную схему налогообложения через дробление бизнеса.

Ранее мы сообщали, что Филипп Киркоров впервые после «голой вечеринки» выступит в большом концерте в Кремлевском дворце.