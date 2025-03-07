Улучшилось самочувствие мальчика, которому в Сочи хаски разгрызли лицо

Самочувствие мальчика из Сочи, которого покусали хаски, постепенно улучшается. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на Российскую детскую клиническую больницу.

В сообщении отмечается, что в состоянии ребенка, оказавшегося в лечебном учреждении 2 марта, наметилась положительная динамика. А как подчеркнул глава Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной, у мальчика восстановилось сознание, и он начал дышать своими силами.

При этом медики продолжают делать антибактериальную терапию и обрабатывать раны несовершеннолетнего, чтобы подготовить его к этапу реконструктивно-пластических операций. У пациента есть все нужные ему лекарства, расходные материалы и медицинское оборудование.

Напомним, что мальчик лишился лица из-за нападения голодных хаски. После происшествия собак пришлось усыпить, а хозяин был задержан.

Ранее отец пострадавшего рассказал, что, когда ребенка вывели из состояния комы, он даже смог ответить на его фразу.