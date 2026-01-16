Улыбка на миллион просмотров: именинник из Балашихи спел на морозе и проснулся знаменитым

Житель Балашихи Владислав стал героем местных соцсетей после спонтанного перформанса в ночь на старый Новый год. Запись, на которой он, не обращая внимания на мороз и отсутствие транспорта, исполнил на автобусной остановке песню «От улыбки», моментально разлетелась по городским пабликам и вызвала шквал позитивных откликов, сообщает REGIONS .

Публикация принесла автору не только виртуальную славу, но и реальные, теплые поздравления с днем рождения, который совпал с моментом его неожиданной популярности. Для самого Владислава, работающего маляром-отделочником в сфере производства дверей, это стало ярким доказательством, что профессиональные навыки и открытость миру неразделимы.

История получила развитие: Владислав записал новое обращение, где искренне поблагодарил земляков за их отзывчивость.

«Это самый крутой день в моей жизни. Я просыпаюсь, иду на работу, включаю телефон, и моя душа загорается вот таким пламенем. Я увидел классные комментарии и доброту наших жителей. Спасибо вам, ребята, вы сделали мой день рождения. Город, спасибо!» — поблагодарил Владислав.

В беседе с журналистами он отметил, что старается быть опорой для своей многодетной семьи и показывать младшим братьям и сестрам пример жизнелюбия. Его личный подход — не унывать и делиться хорошим настроением даже в самых обыденных обстоятельствах — оказался созвучен настроениям многих горожан.

