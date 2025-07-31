Умер 100-килограммовый пес Кругетс из Нижнего Новгорода

Не стало пса Круггетса, известного своими внушительными размерами и весом в 100 кг, обитавшего в Нижнем Новгороде. По информации прессы, состояние животного резко ухудшилось ночью: он жалобно скулил от боли и не мог подняться. Несмотря на усилия ветеринаров, спасти его не удалось.

Два года назад Круггетс был обнаружен на улице сотрудниками «Сострадания НН» в тяжелом состоянии: с пролежнями и деформированными конечностями.

Благодаря лечению и специальной диете вес пса уменьшился вдвое, после чего ему начали искать новый дом. В мае рассматривалась возможность отправки Круггетса за рубеж, однако осуществить это не успели.

Ранее сообщалось, что депутат иркутского Заксобрания две недели ищет кошку губернатора.