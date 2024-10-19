Умер актер из «Одессы-мамы» и «Нюхача» Николай Седнев

Не стало советского актера театра и кино, сценариста, режиссера и писателя Николая Седнева. Об его уходе из жизни на 73-м году сообщается в Telegram-канале Одесской киностудии.

В театральном некрологе режиссер Леонид Павловский назвал Седнева «ярким, самобытным и неравнодушным человеком».

Подробности о смерти Седнева не уточняются.

Николай Седнев родился в 1951 году в Одессе. Закончил факультет кинорежиссуры КГИТИ имени Карпенко-Карого, а также студию киноактера при Одесской киностудии. В кино пришел в конце 1990-х годов. На его счету такие известные кинозрителю украинские и российские проекты, как «Дружная семейка», «Стреляй немедленно!», «Одесса-мама». Особо запомнился актер зрителю в российском сериале «Нюхач». Стоит отметить, что в ряде лент Седнев выступал не как актер, а еще как режиссер и сценарист.

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