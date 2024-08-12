Умер бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России

В возрасте 82 лет скончался бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев, сообщил ТАСС.

Писеев умер утром 12 августа. Он был президентом Федерации фигурного катания на коньках СССР с 1989 по 1992 год, а с 1992 по 2010 год являлся главой ФФККР. Кроме того, с 2010 по 2014 год он являлся гендиректором ФФККР.

Помимо работы в ФФКК СССР и ФФККР, Писеев был членом судейских бригад на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира, в 1977–1985 годах входил в состав технического комитета Международного союза конькобежцев.

Также он был заслуженным тренером Советского Союза, а в 2022 году Писеева наградили орденом Александра Невского.

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