Умер бывший замглавы российского МИД Владимир Титов

В Москве на 67-м году жизни умер Владимир Титов, который когда-то занимал должность заместителя министра иностранных дел РФ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Григорий Карасин, глава Комитета Совета Федерации по международным делам.

Сенатор сообщил, что смерть Титова произошла сегодня, 6 февраля. Он назвал это большим личным горем, поскольку он сам многие годы дружил с умершим.

«Володя обладал жестким характером, который в Министерстве иностранных дел знали, его уважали, но часто и побаивались. В целом он был незаурядным человеком, умел принимать и отстаивать собственные решения», — указал он.

Карасин не стал уточнять причину смерти бывшего дипломата. Титов занимал пост замминистра до лета 2024 года. После этого он был уволен в связи с достижением предельного возраста на государственной службе.

Ранее сообщалось о смерти Олега Прексина, заместителя председателя правления Российского финансово-банковского союза и вице-президента Совета Ассоциации банков России. Финансист долгое время боролся с раком, его тело обнаружили 4 февраля в его квартире на Плющихе.