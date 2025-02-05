В Москве скончался вице-президент Совета Ассоциации банков РФ Прексин

В Москве на 74-м году жизни скончался Олег Прексин, заместитель председателя правления Российского финансово-банковского союза и вице-президент Совета Ассоциации банков России. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По имеющимся данным, Прексин в последние годы боролся с раком, и его смерть напрямую связана с онкологией. Тело обнаружили вчера, 4 февраля, в его квартире на Плющихе. Сам Прексин был выдающимся финансистом, он на протяжении своей жизни занимал ряд ответственных постов. В частности, он в качестве советника сопровождал президента Путина на первые саммиты G8.

Ранее сообщалось о смерти главы управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия Артура Пряхина. Он выпал из окна своего рабочего кабинете на пятом этаже и погиб. Следствие сейчас устанавливает все обстоятельства этой трагедии.