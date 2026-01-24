Умер депутат Мособлдумы от Подольска Павел Максимович

На 67-м году жизни скоропостижно скончался депутат Московской областной думы, избиравшийся по Подольскому избирательному округу Павел Максимович. Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов.

Депутат внес значительный вклад в развитие Подольска, активно участвуя в реализации социально важных программ и оказывая поддержку местному предпринимательству. Одним из заметных проектов, который он возглавлял, стало строительство храма святого благоверного князя Александра Невского в поселке Александровка.

Кроме того, его работа была отмечена многочисленными наградами, среди которых знаки «За верность Подольску», «За заслуги перед городом Подольском» I степени, почетный знак «Добро и милосердие» и благодарность Президента РФ.

Политическая карьера Максимовича была неразрывно связана с Подольском. С 2001 года он четырежды избирался депутатом городского Совета, где возглавлял бюджетную комиссию и руководил отделением российской политической партии. Его профессионализм в экономических вопросах и принципиальная позиция заслужили уважение коллег и жителей.

С 2016 года депутат представлял интересы подольчан в Московской областной думе, являясь членом комитета по бюджету, финансовой и экономической политике.

Павел Иванович запомнился как энергичный, преданный своему делу человек и настоящий патриот родного города.

