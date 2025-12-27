Умер гитарист легендарной британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт

Перри Бэмоунт, гитарист и клавишник британской группы The Cure, скончался в возрасте 65 лет из-за кратковременной болезни, как заявила группа на своем официальном сайте.

The Cure направила свои соболезнования семье Бэмоунта и близким скончавшегося музыканта.

«Мы с огромной печалью подтверждаем смерть нашего близкого друга и товарища по группе Перри Бэмоунта, который ушел из жизни после непродолжительной болезни у себя дома в Рождество», — говорится в заявлении музколлектива.

Британская рок-группа The Cure была создана в 1976 году. За свою карьеру коллектив выпустил 14 студийных альбомов, которые разошлись по всему миру тиражом более 30 млн копий.

Бэмоунт стал постоянным членом группы в 1990 году и виртуозно владел гитарой, шестиструнной бас-гитарой и клавишными инструментами. Его вклад был заметен в альбомах Wish (1992), Wild Mood Swings (1996) и Bloodflowers (2000). За четырнадцать лет своей карьеры он принял участие в более чем четырехстах выступлениях. Вернувшись в коллектив в 2022 году, Бэмоунт отыграл еще девяносто концертов, как сообщается в заявлении группы.

