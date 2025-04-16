Умер председатель Московского комитета ветеранов Слухай

В возрасте 100 лет скончался Иван Слухай, ветеран Великой Отечественной войны и почетный житель Москвы. Печальную новость сообщил в своем телеграм-канале Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы.

Шапошников также отметил, что на протяжении почти трех десятилетий Слухай руководил Московским комитетом ветеранов войны, поддерживая тех, кто вместе с ним участвовал в достижении Великой Победы.

По словам председателя столичного парламента, Слухай считал своим святым долгом хранить память о героизме москвичей, которые встали на защиту Отечества в самые трудные времена. В прошлом году Иван Андреевич отметил свой 100-летний юбилей, напомнил Шапошников.

Соболезнования родным и близким ветерана выразил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что боевые заслуги на фронте и трудовые достижения Ивана Андреевича Слухая в мирное время были отмечены множеством государственных наград, среди которых звание почетного гражданина Москвы занимает особое место.

Собянин написал в своем телеграм-канале, что вековая жизнь Ивана Андреевича вместила в себя целую эпоху, включающую в себя и достойный труд учителя, и суровые фронтовые годы, и долгую безупречную службу в Вооруженных Силах страны.

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